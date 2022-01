Sony continuerà a produrre PS4 anche nel corso del 2022

A distanza di ormai più di un anno dal lancio delle nuova generazione di console, non è ancora così immediato riuscire a procurarsi una PS5. Certo, forse la situazione sarà migliorata rispetto ai tragici mesi in cui il nostro Emanuele Feronato lanciava il suo grido di disperazione, ma la crisi dei semiconduttori continua ad avere i suoi risvolti, e dunque chi vuole procurarsi la nuova ammiraglia Sony non può aspettarsi di trovarla in un qualunque negozio di elettronica.

Come segnalato da Bloomberg, è proprio questo il motivo per cui la casa giapponese ha deciso di estendere il ciclo di vita della PS4 al 2022; sempre secondo Bloomberg, la produzione di quest’ultima console sarebbe dovuta cessare nel 2021. Stando così le cose, invece, pare che Sony sfornerà circa un altro milione di PS4. Una scelta che ha il suo perché, specie considerando che alcune delle esclusive più importanti del PlayStation Studios usciranno anche su PlayStation 4.