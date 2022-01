Hitman 3: il contenuto dello Year 2 sarà rivelato nella giornata di domani

Hitman 3 è stato decisamente un grande successo per IO Interactive: oltre ad essere stato accolto molto positivamente al lancio, il terzo capitolo della saga del World of Assassination ha ricevuto anche sostanziosi contenuti per tutto il 2021. Lo studio danese non ha però certo esaurito le idee, e ha già delineato un secondo anno di contenuti. E come rivelato di recente dai creatori del gioco, questo Year 2 si farà vedere a breve, nel corso di una presentazione che sarà pubblicata sul canale YouTube del gioco domani alle ore 15:00.

Il video, della durata di circa 15 minuti, includerà nuove informazioni sui Bersagli Elusivi Arcade, sul VR in arrivo anche su PC e su una nuova modalità di gioco. L’inizio dello Year 2 di Hitman 3 è previsto per il 20 gennaio.