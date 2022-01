Witchfire: informazioni sulla data d'uscita in arrivo a breve

Dopo un periodo di silenzio durato quasi un anno, gli sviluppatori di Witchfire hanno deciso di dare il via al 2022 facendosi sentire con nuove informazioni sul loro sparatutto fantasy. O meglio: di farsi sentire con nuove informazioni su quando avremo nuove informazioni. Tramite un messaggio su Twitter, The Astronauts ha fatto sapere che tornerà a parlare del suo gioco in un nuovo, sostanzioso post che sarà pubblicato settimana prossima.

Particolarmente interessante è il fatto che questo prossimo aggiornamento includerà anche novità in merito alla data d’uscita. Non mancheranno inoltre dettagli sulle funzionalità del gioco, e probabilmente altri spezzoni di gameplay (è troppo sperare in un nuovo trailer? Chissà). Annunciato originariamente nel 2017, Witchfire è il nuovo progetto dei creatori di The Vanishing of Ethan Carter, che hanno unito le forze con alcuni degli sviluppatori di Painkiller e Bullestorm.