Atsushi Inaba è il nuovo CEO di Platinum Games

Platinum Games ha annunciato di recente di aver nominato il sostituto di Kenichi Sato, che aveva abbandonato il ruolo di CEO a fine dicembre 2021. La guida dello studio giapponese passerà ad Atsushi Inaba, veterano di lunga data all’interno di Platinum Games: ha infatti svolto il ruolo di producer su titoli di primo piano come Bayonetta, Vanquish, The Wonderful 101 e NieR: Automata. La nomina di Atsushi Inaba a CEO arriva accompagnata da un lungo messaggio in cui richiama i valori fondanti dello studio, dichiarando l’importanza di continuare a perseguire forme innovative di gameplay.

