Il senior designer di Titanfall lascia Respawn Entertainment

Tramite il suo profilo Twitter, Mohammad Alavi ha di recente annunciato la sua decisione di lasciare Respawn Entertainment, lo studio che aveva contribuito a fondare nel 2010. Presso Respawn, Alavi ha ricoperto il ruolo di Senior Designer su Titanfall e Titanfall 2, prima di assumere il mantello di Narrative Lead Designer su Apex Legends e di Creative Director su un progetto single-player ancora da annunciare. Già prima di entrare nello studio di Vince Zampella, comunque, Alavi si era fatto riconoscere: presso Infinity Ward ha infatti lasciato la sua firma in qualità di Designer degli iconici livelli All Ghillied Up di Call of Duty 4: Modern Warfare e No Russian di Modern Warfare 2.

Mohammad Alavi ha descritto come “dolceamaro” il suo addio a Respawn Entertainment: “sono entusiasta per la mia prossima avventura, ma triste di essermi lasciato alle spalle una famiglia. È la fine di un’era.”