Hardspace: Shipbreaker, la versione definitiva uscirà in primavera

Disponibile già da metà 2020 in Accesso Anticipato, Hardspace: Shipbreaker si prepara ad arrivare alla sua versione definitiva. L’annuncio è stato dato sul negozio di Steam dal Game Director Elliot Hudson, che ha chiarito come il lancio della versione 1.0 è previsto per la primavera 2022; informazioni più dettagliate saranno condivise nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda ciò che i giocatori potranno aspettarsi da questo aggiornamento, Hudson ha chiarito che includerà il terzo atto del gioco, la possibilità di salvare a metà dell’opera di smantellamento, cambiamenti di vario tipo al sistema di progressione, gli achievement di Steam e ovviamente tutta una serie di ottimizzazione e sistemazioni di bug. L’aggiornamento 1.0 includerà inoltre un reset completo dei salvataggi, e un aumento del prezzo base.

Creato da Blackbird Interactive, Hardspace: Shipbreaker è un particolare titolo in prima persona che ci vede impegnati a smantellare navi spaziali in disuso. L’approccio alla questione deve essere cauto: tanti sono i pericoli in cui un futuristico rottamatore può incappare. Il gioco è attualmente presente solo su PC, ma Blackbird promette di essere al lavoro per farlo arrivare anche su console.