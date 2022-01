Hitman 3: PC VR e nuove modalità di gioco nello Year 2

Come promesso nella giornata di ieri, IO Interactive ha pubblicato un lungo video dedicato a tutte le novità in arrivo su Hitman 3 con lo Year 2. Ricordiamo che questa nuova stagione di contenuti prenderà il via il 20 gennaio, anche se per alcune delle novità servirà un po’ di pazienza. Ma andiamo con ordine.









Con il 20 gennaio arriveranno su Hitman 3 i Bersagli Elusivi Arcade. Questa nuova modalità ci sfiderà ad eliminare una serie di bersagli elusivi uno dopo l’altro, offrendoci in cambio ricompense di vario tipo. Attenzione però, perché se falliremo ad un qualunque punto del contratto dovremo ricominciarlo da capo, e prima di un nuovo tentativo dovremo aspettare 12 ore. A differenza dei loro predecessori, in ogni caso, questi Bersagli Elusivi non spariranno: sono un’aggiunta permanente al gioco.

Sempre il 20 gennaio Hitman 3 si aggiornerà con il supporto alla PC VR. IO Interactive ha chiarito che l’intera trilogia potrà essere affrontata in realtà virtuale, a patto che l’accesso al contenuto dei primi due capitoli sia effettuato tramite Hitman 3. Lo studio ha chiarito di aver voluto puntare alla massima libertà di movimento per quanto riguarda le interazioni del giocatore con il circondario, come dimostrato da una clip di gioco pubblicata su Twitter. Informazioni più dettagliate sull’hardware supportato saranno condivise nel corso dei prossimi giorni.

Il 20 gennaio segna anche la data in cui avverà la pubblicazione della Hitman Trilogy. Questa collezione includerà tutta la trilogia del World of Assassination, e arriverà su PC e console, e il suo arrivo coinciderà anche con il debutto di Hitman 3 su Steam, con pieno supporto alla PC VR. La Hitman Trilogy sarà disponibile anche su Xbox Game Pass fin dal day one.

Altre novità arriveranno più avanti nel corso del 2022. In particolare, Hitman 3 si aggiornerà con il supporto al ray tracing, e nel corso della primavera 2022 è previsto il lancio della nuova modalità di gioco Freelancer. Quest’ultima avrà una struttura roguelike, unita a una componente di personalizzazione della base operativa dell’Agente 47. Potete trovare tutti i dettagli in merito allo Year 2 sul sito ufficiale.