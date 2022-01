Steam Deck: nessun altro rinvio previsto, uscirà a febbraio

Dopo averci mostrato il prototipo definitivo qualche settimana fa, Valve ha voluto aggiornare gli acquirenti di Steam Deck sullo stato della produzione e della distribuzione del dispositivo, assicurando al contempo che non dovrebbero esserci ulteriori rinvii.

La compagnia di Bellevue ha fatto sapere di aver spedito notevoli quantità di devkit agli sviluppatori in modo tale che siano sempre di più i videogiochi con il bollino Steam Deck Verificato disponibili al lancio. Nel frattempo, gli ultimi test a campione stanno andando bene, pertanto Valve è finalmente pronta a dare il via alle spedizioni globali.

Se tutto dovesse andare come programmato, i primi Steam Deck dovrebbero arrivare nelle mani dei consumatori già alla fine di febbraio. Come indicato inizialmente, i dispositivi verranno spediti secondo un ordine di priorità che dipende dal momento in cui è stato effettuato l’ordine su Steam.

