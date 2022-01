Final Fantasy XIV tornerà acquistabile a fine mese

La popolarità di Final Fantasy XIV in seguito al lancio dell’espansione Endwalker è stata così elevata da costringere Square Enix a interromperne la vendita. L’enorme afflusso di utenti aveva difatti messo in crisi i server del MMORPG: una situazione in via di miglioramento che, si spera, sta per essere definitivamente risolta.

Ora il director e producer Naoki Yoshida ha diffuso un aggiornamento su tale questione, annunciando che le vendite di Final Fantasy XIV riprenderanno regolarmente dal prossimo 25 gennaio. La data non è stata scelta a caso giacché si tratta dello stesso giorno in cui verrà messo online un nuovo data center dedicato agli utenti residenti in Oceania, il quale dovrebbe alleggerire il carico sui server del resto del mondo. Yoshida ha però spiegato che le vendite del MMORPG potrebbero essere sospese di nuovo in futuro per permettere un’eventuale decongestione dei server.

