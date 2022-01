King Arthur: Knight's Tale è stato rinviato, uscita prevista a marzo

NeocoreGames ha annunciato di aver rinviato la data di uscita della versione completa di King Arthur: Knight’s Tale (di cui trovate una nostra anteprima), attualmente disponibile su Steam in Accesso Anticipato.

Il videogioco di ruolo tattico a tinte dark fantasy non verrà più pubblicato su PC a febbraio, come inizialmente indicato, bensì il prossimo 29 marzo. Lo studio ungherese fa sapere che il rinvio di qualche settimana si è reso necessario per migliorare lo stato dell’opera e far sì che il prodotto sia nella migliore condizione possibile al momento della release.

I ragazzi di NeocoreGames ribadiscono che King Arthur: Knight’s Tale sarà disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S, tuttavia il lancio delle versioni console avverrà dopo la pubblicazione di quella PC. Non si sa esattamente quando.

