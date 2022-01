Per Nvidia la crisi delle GPU migliorerà tra qualche mese

La crisi di approvvigionamento delle materie prime che ha colpito l’industria dei semiconduttori, e dunque gran parte dei dispositivi elettronici moderni, potrebbe migliorare nei prossimi mesi, perlomeno stando alle parole di Colette Kress, responsabile finanziario di Nvidia.

Stando a quanto riportato da Wccftech, la Kress ha spiegato che si prevede un aumento delle scorte di GPU nella seconda metà del 2022, per la gioia di tutti i videogiocatori PC. Va tuttavia detto che l’esponente di Nvidia non spiega in che modo la compagnia intende aumentare le scorte di GPU, anche se ciò potrebbe dipendere dall’imminente lancio della prossima generazione di schede video RTX, in arrivo proprio dopo l’estate.

Nel frattempo, Nvidia ha da poco presentato la nuova scheda GeForce RTX 3050, mentre si appresta a svelare i dettagli della RTX 3090 Ti, con la prima che dovrebbe riuscire ad aggirare il mercato dei miner di criptovalute e arrivare effettivamente nei case dei giocatori PC.

