Annunciato LEAP, un nuovo FPS online fantascientifico per PC

Blue Isle Studios ha presentato LEAP, un nuovo FPS online in salsa sci-fi in uscita a febbraio su Steam nel programma di Accesso Anticipato.









Gli sviluppatori puntano a offrire uno sparatutto in prima persona adrenalinico con scontri che coinvolgeranno un totale di cento giocatori. Questi saranno mercenari schierati tra i ranghi della Coalizione per la Difesa della Terra Unita o dalla parte dei ribelli exoterrestri, a seconda di quale delle due fazioni sarà intenzionata a pagare di più.

LEAP presenterà classi di operatori differenti, ognuna dotata di abilità specifiche e una speciale exotuta che garantisce al portatore potenti attacchi in grado di modificare l’assetto della partita: per esempio i giocatori potrebbero richiedere l’utilizzo di un laser orbitale per annientare in un colpo solo un gruppo di nemici. Non mancheranno accessori per muoversi rapidamente sul campo di battaglia, come il rampino o il jetpack, mentre ci sarà anche la possibilità di ottenere ricompense estetiche con le quali personalizzare il look del proprio mercenario.

Lo sparatutto di Blue Isle Studios verrà pubblicato nel corso del mese di febbraio e rimarrà in Early Access per circa un anno. Durante questo periodo verranno aggiunti sempre più contenuti per arricchire il gioco.