Dying Light 2 Stay Human: pubblicato un nuovo trailer di gameplay

Nel corso del sesto Dying 2 Know, serie di video dedicati a presentare vari aspetti di Dying Light 2 Stay Human, Techland ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay. Nel video, possiamo vedere il protagonista Aiden alle prese con la ricerca di sua sorella Mia, e il suo primo contatto con alcuni degli abitanti della città. Non manca anche qualche spezzone che ritrae l’esplorazione notturna – periodo della giornata in cui, lo ricordiamo, gli zombie sono decisamente più aggressivi e pericolosi.









Oltre ad avere una campagna singleplayer decisamente corposa, così come il suo predecessore anche Dying Light 2 offrirà la possibilità del gioco cooperativo. Techland ha condiviso qualche dettaglio su questa modalità. Per prima cosa, chi si unirà alla nostra partita potrà mantenere tutti gli oggetti e i progressi ottenuti nel caso in cui decida di proseguire per conto suo; e secondo, vista l’importanza dell’aspetto narrativo, ogni decisone sarà sottoposta a una votazione. Il gioco uscirà su PC e console il 4 febbraio.