God of War: ecco il gioco in ultrawide su PC

Amatissimo su PS4 e PS5, God of War si prepara ad arrivare anche su PC. L’apertura a questa piattaforma spalanca la porta a nuove opportunità del punto di vista della resa grafica, e questo include anche la compatibilità con i monitor ultrawide. Proprio un trailer pubblicato di recente intende mettere in mostra quest’ultima funzionalità e l’ottimo lavoro fatto da Sony Santa Monica nell’adattamento. Anche perché, ovviamente, non si tratta semplicemente di “allargare” la risoluzione: ci sono tutta una serie di considerazioni tecniche di cui tenere presente nel fare questo lavoro.









Ricordiamo che God of War sarà disponibile su Steam nel corso della giornata di oggi, al prezzo di 49,99€. La sua versione PC è già stata oggetto di un’approfondita recensione della nostra Erica Mura.