Gran Turismo 7: un nuovo trailer mostra il circuito di Daytona

Dopo la Deep Forest Raceway, è giunto il momento per Gran Turismo 7 di mostrare un altro tracciato che gli appassionati della serie automobilistica conosceranno alla perfezione, e cioè il Daytona Internationa Speedway. Il video dedicato alla pista statunitense è stato registrato su PS5, e mette bene in evidenzia il potenziale del sistema d’illuminazione del gioco. Naturalmente, punto forte del gioco è anche l’accuratezza nella ricostruzione dei tracciati, per i quali sono state utilizzate tecniche di scansione laser.









Gran Turismo 7 e le sue oltre 400 automobili non arriveranno però solo su PS5. Il lancio del gioco di Polyphony Digital è infatti previsto anche su PS4, sempre il 4 marzo 2022.