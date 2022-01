SeaRing: disponibile una demo per il puzzle adventure italiano

Fa sempre piacere vedere software house italiane che si danno da fare per farsi notare nell’affollato mondo dei videogiochi, sopratutto quando il gioco in questione ha un aspetto intrigante come quello di SeaRing. Puzzle adventure in 2D, questo gioco ci mette nei panni della principessa di un regno acquatico, impegnata a vagare nel deserto alla ricerca della corona di sua madre. Questa ricerca sarà irta di pericoli, che però dovremmo imparare ad affrontare… in modo pacifico: la protagonista non è infatti in grado di attaccare, ma solo di difendersi.









Il gioco è già presente su Steam con una demo, che ci permetterà di prendere familiarità con le meccaniche del gioco e di iniziare a conoscere i suoi strampalati NPC. “Siamo molto fieri di avere lanciato la demo di SeaRing! Abbiamo messo tanto amore e duro lavoro in questo progetto, e speriamo che più persone possibili possano entrare nel nostro mondo 2D e divertirsi insieme a noi”, ha dichiarato il programmatore Simone Chelo.