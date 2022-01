Deep Rock Galactic supera i dieci milioni di giocatori

Pare che il debutto su console Sony di Deep Rock Galactic sia stato decisamente coronato da successo. In seguito alla sua inclusione nell’offerta PlayStation Plus, il gioco cooperativo di Ghost Ship Games ha infatti raggiunto l’impressionante cifra di dieci milioni di giocatori. Il numero, e la portata del lancio su PS4 e PS5, è doppiamente significativo se si pensa che a novembre dell’anno scorso il totale delle copie vendute dal gioco aveva superato da poco i tre milioni.

Il team di sviluppo di Ghost Ship Games, composto da trenta persone, è rimasto stupito dal successo ottenuto. “Non vediamo l’ora di poter mostrare il modo in cui ringrazieremo tutti questi giocatori con la Season 2, in arriva in primavera!”, ha dichiarato Soren Lundgaard, CEO dello studio. Oltre che su PS4 e PS5, Deep Rock Galactic è disponibile anche su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.