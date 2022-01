Persona 4 Arena Ultimax: pubblicato un trailer di gameplay

SEGA ha pubblicato un nuovo trailer per Persona 4 Arena Ultimax, che dopo l’annuncio di metà dicembre ci permette di dare un altro sguarda al gameplay di questo gioco. Sviluppato da Arc System Works in collaborazione con Atlus, questo picchiaduro era uscito in origine su PS3 e Xbox 360; quella che ci troviamo di fronte è la sua versione rimasterizzata, in uscita su PC, PS4 e Nintendo Switch a partire dal 17 marzo.









A dispetto del cambio di genere videoludico, Persona 4 Arena Ultimax prosegue la storia del JRPG, quindi se di recente avete giocato a Persona 4 Golden potreste voler tenere d’occhio anche questo titolo. Vale la pena sottolineare che, a differenza di tutti i titoli rilasciati di recente da Arc System Works, questo picchiaduro non supporta il rollback netcode.