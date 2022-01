Alcuni giochi per PS3 stanno comparendo sullo store PS5

Non è la prima volta che parliamo della possibilità che i giochi PS3 possano approdare su PS5 tramite un qualche tipo di retrocompatibilità. Appena un mese fa riportammo un’indiscrezione circa un presunto nuovo servizio che Sony potrebbe lanciare già in primavera: nome in codice Spartacus. Tale servizio pare possa proporre agli abbonati una retrocompatiblità parziale sulla console ammiraglia della compagnia giapponese.

Tuttavia, in queste ore si stanno moltiplicando gli avvistamenti di videogiochi per PS3 sullo store digitale di PS5. Per esempio, un utente su Twitter ha trovato Prince of Persia: Le Sabbia Dimenticate e Prince of Persia: I Due Troni, entrambi per PS3, entrambi con un prezzo (in dollari) e potenzialmente acquistabili singolarmente, dunque non legati ad alcun servizio. Da notare che i due giochi non sono inclusi nel catalogo di PS Now, pertanto non sono giocabili via cloud. Un altro utente ha avvistato anche Dead of Alive 5 e Bejeweled 3, anche in questo caso con prezzo (questa volta in sterline) e nessun legame con l’abbonamento a PlayStation Now. Va detto che il sistema non permette ancora l’acquisto di questi videogiochi, bloccandosi prima del checkout.

A questo punto è probabile che la retrocompatibilità sia effettivamente in arrivo su PlayStation 5, ma per averne conferma bisognerà come sempre attendere comunicazioni ufficiali direttamente da Sony.

Condividi con gli amici Inviare