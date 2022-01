Killer Instinct tornerà grazie a Bandai Namco?

C’è un nuovo rumor in circolazione in queste ore che parla di un possibile ritorno di Killer Instinct, la celebre saga di picchiaduro nata in casa Rare. Secondo Jez Corden di Windows Central, infatti, la serie sarebbe stata affidata da Microsoft a Bandai Namco, che ne starebbe sviluppando un nuovo capitolo.

La compagnia giapponese non è certo nuova al genere dei picchiaduro, d’altronde suoi sono i vari Tekken e SoulCalibur, ma ha anche contribuito alla lavorazione di Super Smash Bros. Ultimate. Non sarebbe un’eventualità campata in aria, dunque, anche se lo stesso Corden ha precisato di non essere riuscito a confermare l’indiscrezione.

Va detto che Microsoft si è sempre dichiarata aperta al ritorno di Killer Instinct, a patto che venga trovato il team giusto a cui affidare il franchise.

Condividi con gli amici Inviare