Dying Light 2 verrà supportato lungo cinque anni

Techland è tornata a parlare di Dying Light 2: non più della sua durata che ha fatto alzare più di un sopracciglio, bensì del supporto post-lancio e della possibilità che il gioco riceva DLC.

Lo studio polacco è intervenuto nuovamente su Twitter per far sapere che il gioco verrà supportato perlomeno per i prossimi cinque anni tramite contenuti aggiuntivi (gratuiti e a pagamento). Sono previsti nuove storie, eventi, location e oggetti in-game che terranno i giocatori impegnati ben oltre l’uscita di Dying Light 2, prevista per il 4 febbraio.

Nel mentre rimaniamo ancora in attesa di scoprire come girerà il gioco su PS4 e Xbox One, giacché Techland ha promesso di mostrare Dying Light 2 in azione su queste piattaforme.

