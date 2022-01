Apex Legends: versioni migliorate per PS5 e Xbox Series X|S in vista?

Sembra proprio che Respawn stia per pubblicare un nuovo aggiornamento di Apex Legends destinato alle console dell’attuale generazione, dunque PS5 e Xbox Series X|S.

Lo veniamo a sapere grazie a un update del database del PlayStation Network scoperto da alcuni dataminer. L’aggiornamento individua proprio una versione specifica per PS5 di Apex Legends, lasciando intendere che questa possa essere in dirittura di arrivo. Di conseguenza, è molto probabile che Respawn decida di pubblicare anche un update analogo su Xbox Series X|S.

Restiamo quindi in attesa di saperne di più, ma non ci stupiremmo se queste nuove versioni di Apex Legends dovessero essere lanciate da un momento all’altro.

Condividi con gli amici Inviare