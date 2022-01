Pandemic è stato rimosso da Steam senza preavviso

Qualche giorno fa la versione digitale di Pandemic, popolare gioco da tavolo prodotto da Asmodee, è stata rimossa da Steam senza alcun preavviso.

La compagnia ha diffuso una nota ufficiale, evitando però di dare una spiegazione precisa circa la rimozione del videogioco dalla vendita: “Abbiamo lavorato per oltre quattro anni a Pandemic, il ritiro del gioco non è sta una decisione presa a cuor leggero,” si legge dalle pagine di PC Gamer. “Questa decisione è stata presa per una moltitudine di motivi che purtroppo non possiamo rendere pubblici.”

In ogni caso è probabile che questa faccenda abbia qualcosa a che vedere con la possibilità che Asmodee venga inglobata all’interno di Embracer Group. La holding ha difatti avviato le trattative per una possibile acquisizione della compagnia specializzata in giochi da tavolo lo scorso dicembre. Le motivazioni della rimozione del gioco dalla vendita potrebbero dunque essere legate a licenze e altre questioni legali.

Nel frattempo, Asmodee ha fatto sapere che la versione digitale di Pandemic verrà rimossa anche dallo store Xbox il 31 gennaio, mentre a luglio toccherà a quella presente sul Nintendo eShop.

