Team17 acquisisce Astragon Entertainment, gli specialisti delle simulazioni

Team17 ha finalizzato l’acquisizione di Astragon Entertainment, compagnia tedesca specializzata in videogiochi di simulazione. Tra i titoli nel catalogo di Astragon citiamo Bus Simulator, Police Simulator, Firefighting Simulator e Transocean, giusto per citarne alcuni. La compagnia teutonica è stata anche il publisher di Farming Simulator, sebbene ora la celebre serie venga pubblicata autonomamente da Giants Software.

Stando ai dettagli dell’operazione citati da Market Watch, l’acquisizione di Astragon Entertainment costerà inizialmente 75 milioni di euro, con la possibilità che il publisher britannico sborsi ulteriori 25 milioni di euro in base alle performance finanziarie negli anni 2021 e 2022, per un totale potenziale di 100 milioni di euro.

“Astragoni crea e pubblica videogiochi da decenni, hanno costruito una community devota e hanno dato vita a uno straordinario ventaglio di IP nel genere dei simulatori,” ha dichiarato Debbie Bestwick, chief executive di Team17.

