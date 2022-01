The Artful Escape: possibile un prossimo arrivo su PS4 e PS5

Dalle parti degli uffici di PlayStation, qualcuno deve essere stato poco attento. Sul PS Store è infatti di recente comparso The Artful Escape per PS4 e PS5, entrambe versioni non ancora confermate ufficialmente dal publisher Annapurna Interactive o dagli sviluppatori Beethoven and Dinosaur. Vista la fonte, in ogni caso, dubitiamo che ci sarà da attendere molto prima di un annuncio in piena regola.

Avventura a tema musicale tanto colorata quanto folle, The Artful Escape segue la storia di un giovane chitarrista, che parte per un viaggio interstellare; potete trovare altre informazioni nella recensione del nostro Claudio Magistrelli, che la ha decisamente apprezzata. Il gioco è attualmente disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, oltre che sul servizio Xbox Game Pass.