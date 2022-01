Halo Infinite: i prezzi del negozio verranno ridotti

Com’è ben noto, il comparto multiplayer di Halo Infinite è gratuito, ma include anche un negozio ingame per componenti estetici di vario tipo. Ebbene, sembra proprio che presto questi oggetti estetici diventeranno più accessibili: a dichiararlo è stato Jerry Hook, Head of Design, in una serie di messaggi pubblicati su Twitter. “Abbiamo intenzione di ridurre i prezzi su gran parte degli oggetti, fare in modo che i bundle offranno un valore più elevato, far sì che alcuni oggetti siano acquistabili anche al di fuori dei bundle, e altro ancora.”

I cambiamenti, sempre secondo Jerry Hook, prenderanno il via a partire da martedì. 343 Industries, in ogni caso, intende continuare a monitorare la situazione per capire se sono necessari altri interventi. Ricordiamo che su Halo Infinite sta per prendere il via l’evento Cyber Showdown, il cui inizio è previsto per domani alle ore 18:00.