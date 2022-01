God of War: raggiunti i 70.000 giocatori in contemporanea su Steam

Casomai ci fosse bisogno di un’ulteriore dimostrazione della vivacità del mercato PC, nel corso delle ultime ore la versione per Steam di God of War è riuscita a raggiungere la notevole quantità di 73.500 giocatori connessi in contemporanea, come segnalato da SteamDB. Questo risultato va a porsi ben al di sopra degli altri due titoli PlayStation Studios usciti su PC: Horizon Zero Dawn era infatti arrivato a a un picco di 56.500 giocatori in contemporanea, mentre Days Gone si era fermato a 27.400.

Il merito, senza dubbio, non è solo dell’ottimo lavoro fatto in fase di porting da Sony Santa Monica e Jetpack Interactive, ma anche della qualità del gioco. Uscito nel 2018 su PS4, God of War aveva infatti entusiasmato fin da subito critica e pubblico, riuscendo anche a battere Red Dead Redemption 2 per il titolo di Game of The Year ai The Game Awards. Resta da vedere se Uncharted 4 riuscirà a battere i suoi record.