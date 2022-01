Awesome Games Done Quick raccoglie più di 3 milioni di dollari

Chiunque abbia a che fare coi videogiochi da un po’ di tempo avrà sicuramente sentito parlare del concetto di speedrunning, nel quale dei giocatori cercando di completare alcuni titoli nel minor tempo possibile. E da ormai qualche anno a questa parte, tradizionale appuntamento per tutti gli appassionati di speedrunning è l’Awesome Games Done Quick (AGDQ in breve). La versione 2022 di questo evento si è da poco chiusa, e ha raggiunto un record notevole: le donazioni ottenute nel corso delle giornate di diretta hanno infatti raggiunto l’impressionante cifra di $3.416.729, che saranno devoluti alla fondazione Prevent Cancer.

Se siete curiosi di saperne di più su questo Awesome Games Done Quick, e agli altri eventi simili che vengono organizzati nel corso dell’anno, non possiamo che rimandarvi al loro canale YouTube. In particolare, ci sentiamo di segnalare il giocatore che è riuscito a completare Sekiro: Shadows Die Twice in appena due ore da bendato. E pensare che noi abbiamo fatto fatica con gli occhi bene aperti…