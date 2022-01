La saga di Kingdom Hearts è in uscita su Switch a febbraio

Avete sempre voluto mettere le mani sulla saga di Kingdom Hearts ma possedete solo un Nintendo Switch? Nessun problema, Square Enix ha deciso di portare la serie sulla console della Casa di Kyoto.









In uscita il 10 febbraio, su Nintendo Switch sarà possibile giocare a Kingdom Hearts HD 1.5 + 10 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) tramite cloud streaming. Inoltre sarà disponibile anche un pacchetto completo che darà accesso a tutti i giochi della serie. Inoltre, acquistando Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC), sia come titolo indipendente che come parte della collezione completa, i giocatori riceveranno il Keyblade “Unione rossa” da usare in quel gioco.

Per finire, da oggi è possibile provare le demo di questi titoli su Nintendo Switch in modo tale da fare dei test di connessione prima dell’acquisto.