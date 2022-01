Shadow Warrior 3 ha una data di uscita ufficiale, arriverà a marzo

Quei mattacchioni dei ragazzi di Flying Wild Hog hanno finalmente svelato la data di uscita ufficiale di Shadow Warrior 3, facendoci sapere che lo sparatutto in soggettiva sarà disponibile su PC e console dal 1° marzo.

Lo veniamo a sapere grazie all’apertura delle pagine del prodotto su PlayStation Store e sul negozio digitale di Xbox, dove è ora possibile effettuare il pre-acquisto del gioco. Prenotando Shadow Warrior 3, inoltre, si ha accesso immediato a entrambi i titoli precedenti della serie targata Flying Wild Hog, nonché una skin aggiuntiva per la katana di Lo Wang.

Il gioco sarà disponibile anche su PC tramite Steam, ma per ora non sono ancora stati aperti i pre-ordini su questa piattaforma.

