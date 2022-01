Monster Hunter Rise: vendite oltre 8 milioni di copie con il lancio su PC

Capcom ha diffuso una nota stampa con la quale annuncia che le vendite di Monster Hunter Rise hanno superato quota 8 milioni di copie.

Ciò si deve non soltanto al successo del gioco su Switch, ma anche al recente lancio della versione PC su Steam. Proprio rispetto a quest’ultima versione, Capcom si ritiene molto soddisfatta di come sia stato accolto Monster Hunter Rise dalla community di giocatori PC.

Nel complesso, l’intera serie di Monster Hunter ha venduto oltre 78 milioni di unità sin dall’uscita del primo capitolo, nell’ormai lontano 2004.

Ora Capcom si sta dedicando ai lavori su Sunbreak, la prima espansione di Monster Hunter Rise il cui lancio è previsto in estate.

