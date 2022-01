Ys IX: Monstrum Nox si aggiorna con il gioco cooperativo su PC

Sono passati un bel po’ di mesi dal lancio su PC di Ys IX: Monstrum Nox, ma sembra che ci sia ancora qualche sorpresa in cantiere per gli appassionati del JRPG di Nihon Falcom. La versione per Steam del gioco si è infatti di recente aggiornata con il gioco cooperativo in locale; già presente nel suo predecessore Ys VIII, questa funzionalità è stata espansa per includere, oltre al combattimento, anche le fasi di esplorazione e interazione con l’ambiente. Come possiamo leggere nel post di presentazione, il gioco cooperativo è da intendersi come sperimentale, il che significa che è possibile incorrere in qualche intoppo. Il team di sviluppo ha in ogni caso chiarito che l’intero gioco è completabile con entrambi i giocatori presenti.









Oltre all’aggiunta di questa sempre apprezzata funzionalità, l’ultimo aggiornamento per Ys IX: Monstrum Nox ha aggiunto anche il supporto a rapporti di risoluzione diversi dal 16:9. Questo è particolarmente importante in vista dell’arrivo dello Steam Deck, che presenta uno schermo in 16:10. Sono inoltre stati sistemati alcuni bug. Ricordiamo che ad occuparsi della versione PC del gioco è lo studio PH3 Games, fondato da Peter “Durante” Thoman.