Crossfire: Legion, l'Accesso Anticipato è previsto per aprile

Annunciato per la prima volta durante l’evento di presentazione di Prime Matter del giugno scorso, lo strategico in tempo reale Crossfire: Legion si è di recente rivelato al grande pubblico. Sviluppato da Blackbird Interactive, gli autori di Homeworld: Deserts of Kharak, questo RTS è ambientato in un prossimo futuro ed è uno spin-off dell’FPS free to play Crossfire, creato da Smilegate.

In un messaggio di presentazione pubblicato su Steam, Blackbird ha parlato dell’ambientazione del contenuto del gioco, oltre che della sua tabella di marcia per i prossimi mesi. Crossfire: Legion uscirà in Accesso Anticipato durante il mese di aprile, ma già ora ci viene offerta la possibilità di provarlo. Andando sulla pagina del gioco, potete infatti richiedere l’accesso alla versione Techical Test, che include due mappe e le due fazioni Global Risk e Black List. Se siete curiosi di saperne di più su questo strategico, vi rimandiamo alla nostra anteprima.