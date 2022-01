Microsoft sta per acquisire Activision Blizzard per quasi $70 miliardi

Oggi sembrava una giornata relativamente tranquilla per chi di noi scrive news sui videogiochi, di quelle placide, quasi soporifere, e poi dal nulla esce Microsoft che annuncia di aver dato il via all’acquisizione di Activision Blizzard. Come possiamo leggere nel messaggio pubblicato su Xbox Wire, l’accordo porterà sotto l’ala della divisione gaming di Microsoft gli studi Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch, in un passaggio di consegne che avrà sicuramente conseguenze di ampia portata per il mondo dei videogiochi.

Come segnalato dal Wall Street Journal, l’acquisizione avrà un costo totale di 68,7 miliardi di dollari, segnando di fatto il record in termini di acquisizioni videoludiche. Il precedente record era in mano a Take-Two, che giusto pochi giorni fa aveva portato a termine l’acquisizione di Zynga per “appena” 12 miliardi di dollari. “Alla chiusura dell’accordo, incuderemo quanti giochi Activision Blizzard ci è posssibile su Xbox Game Pass e PC Game Pass, sia giochi nuovi che titoli parte del loro incredibile catalogo”, ha dichiarato Phil Spencer, prima di annunciare che l’Xbox Game Pass ha attualmente raggiunto i 25 milioni di utenti. Una volta completata l’acquisizione, gli studi di Activision Blizzard cadranno sotto la supervisione proprio di Phil Spencer, come lo stesso ha annunciato con una frase semplice ma abbastanza forte, visto che normalmente non viene specificata in operazioni di questo genere: “Until this transaction closes, Activision Blizzard and Microsoft Gaming will continue to operate independently. Once the deal is complete, the Activision Blizzard business will report to me as CEO, Microsoft Gaming.”