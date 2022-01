Babylon's Fall: ecco i requisiti hardware della versione PC

Come abbiamo avuto modo di verificare in sede di anteprima, Babylon’s Fall è un gioco che fa del suo stile artistico ispirato ai quadri ad olio uno dei suoi punti di forza. Qualcuno, però, potrebbe iniziare a domandarsi qual è la richiesta in termini di hardware per sentirsi immersi in queste poetiche ambientazioni. Proprio per rispondere a queste preoccupazioni Platinum Games ha di recente aggiornato la pagina Steam del gioco con i requisiti hardware. Ecco qui di seguito cosa vi servirà per poter giocare a Babylon’s Fall:

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 (64-Bit)

8 GB Scheda Video: NVIDIA® Geforce® GTX1650 / NVIDIA® Geforce® GTX1060 6GB / AMD Radeon™ RX580

Requisiti Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 (64-Bit)

16 GB Scheda Video: NVIDIA® Geforce® RTX 3060 12GB GDDR6

