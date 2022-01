I creatori di Wallace & Gromit sono al lavoro su un open world

Non è la prima volta che vediamo chi dal cinema vuole passare ai videogiochi, e così sembra proprio che intenda fare anche Aardman Animation, lo studio creatore della serie animata Wallace & Gromit. Sul loro sito web possiamo infatti trovare un’offerta di lavoro rivolta a un Level & Narrative Designer nel campo videoludico. La pagina include anche qualche informazione sul gioco in cantiere, che a quanto pare sarà un open world “folle” sviluppato in collaborazione con “un publisher di primo piano”.

Se state sperando che il videogioco in questione veda come protagonisti proprio Wallace & Gromit, le vostre speranze dovranno rimanere deluse. L’offerta di lavoro specifica infatti che si tratta di una IP completamente nuova. Seguiremo con interesse lo sviluppo di questo progetto.