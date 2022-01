Sony perde $20 miliardi in capitalizzazione dopo l'acquisizione di Activision

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha già iniziato ad avere delle ripercussioni importanti sul mercato, basti pensare che le azioni di Sony sono crollate del 13% nella giornata di ieri facendo perdere alla compagnia giapponese la bellezza di 20 miliardi di dollari in capitalizzazione.

Ma se la diretta concorrente della Casa di Redmond ha prevedibilmente accusato un duro colpo, altre compagnie hanno invece approfittato dell’euforia del mercato per volare in Borsa. È il caso di Square Enix, Capcom e Ubisoft, rispettivamente a +3,7%, +4,5% e +8,7%. Impatto negativo, invece, su Tencent: le azioni del colosso cinese hanno perso il 4,9% del loro valore dopo l’acquisizione della compagnia di Call of Duty.

