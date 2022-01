The Artful Escape uscirà su console PlayStation e Switch

Dopo le avvisaglie degli scorsi giorni, è finalmente arrivata la conferma ufficiale: The Artful Escape sta per approdare anche sulle console della famiglia PlayStation e su Nintendo Switch.









Il platform narrativo di Beethoven and Dinosaur, molto apprezzato in questa sede, sarà disponibile sulle piattaforme di Sony e Nintendo tra pochi giorni: dal 25 gennaio. L’avventura musicale è già presente da qualche tempo nel catalogo del servizio Xbox Game Pass (sia per PC che console), mentre è liberamente acquistabile su Steam.