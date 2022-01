Total War: Medieval 2 è in arrivo su iOS e Android

SEGA e Creative Assembly hanno annunciato che Total War: Medieval 2 sta per approdare sui dispositivi iOS e Android grazie all’opera di conversione di Feral Interactive.









Il celebre strategico medievale verrà ottimizzato per i dispositivi mobili grazie all’introduzione del medesimo sistema di controlli touch già visto in azione in Total War: Rome. Questi controlli faciliteranno i comandi dell’esercito su smartphone e tablet, permettendo ai giocatori di manovrare con maggiore destrezza i reggimenti sul campo di battaglia.

Total War: Medieval 2 sarà disponibile su iOS e Android nel corso della prossima primavera.