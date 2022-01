Expeditions: Rome, un trailer mostra gli assedi in azione

Elemento importante della campagna di Expeditions: Rome sono gli assedi, battaglie su ampia scala che coincidono con momenti importanti della nostra carriera. E come mostrato dall’ultimo trailer pubblicato da THQ Nordic, queste battaglie sono lunghe, complesse e stratificate: meglio dunque non prenderle sottogamba. Il video, in particolare, vede le forze romane alle prese con la città di Calcedonia, in Asia Minore.









Ovviamente, l’assedio di Calcedonia sarà solo una delle tappe di una campagna che promette di tenerci impegnati per una buona quantità di tempo, e di metterci di fronte a decisioni difficili che segneranno il futuro di Roma stessa. Expeditions: Rome uscirà nel corso della giornata di oggi su Steam, e se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Daniele Dolce.