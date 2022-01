Vampire Survivors è un bullet hell italiano ispirato a Castlevania

Nelle ultime ore, c’è un giochino che senza alcun tipo di preavviso sta spopolando su Steam. Stiamo parlando di Vampire Survivors, un bullet hell misto roguelite uscito poco più di un mese fa che conta più di 3500 recensioni, delle quali il 99% positive. Sviluppato da Luca “poncle” Galante, il gioco non fa nessun mistero della sua origine italica, nè del fatto che si ispira a Castlevania: è infatti ambientato nell’Italia rurale del 2021, posta sotto la tirannia del malvagio Bisconte Draculó e delle sue orde di mostri.

Per fortuna, degli eroi si ergono come ultima speranza della popolazione locale: Antonio, Pasqualina e Gennaro Belpaese sono solo alcuni dei personaggi che potremo sbloccare nel corso di questo bullet hell. Anche se in realtà, bullet hell è una definizione imprecisa, dato che l’idea di Vampire Survivors è che siamo noi quelli che devono diventare dei bullet hell, riempiendo lo schermo di proiettili. Il gioco è attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam al prezzo di appena 2,39€.