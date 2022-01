Terraria: l'aggiornamento Journey's End arriva su Nintendo Switch

Disponibile già da qualche tempo su PC, l’aggiornamento gratuito Journey’s End di Terraria arriva anche su Nintendo Switch. Questo aggiornamento apporta una quantità di contenuto decisamente sostanziosa al sandbox di Re-Logic: al suo interno potremo trovare, fra le altre cose, nuovi nemici, boss e oggetti, eventi atmosferici e metereologici, il minigioco del golf e perfino novità tecniche come il supporto al touch screen.









Journey’s End è dunque l’occasione perfetta per tornare ancora una volta nel mondo di Terraria o, se non ci avete mai messo piede, per scoprirlo per la prima volta. E a tal proposito, se siete incuriositi vi conviene segnare la data del 26 gennaio: a partire da quel giorno, e fino al 1° febbraio, il gioco sarà infatti in prova gratuita tramite Nintendo Switch Online.