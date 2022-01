Bit Reactor è un nuovo studio formato da veterani di Firaxis

Appassionati di tattici a turni, all’erta: alcuni veterani di Firaxis hanno infatti deciso di mettersi in proprio e di fondare Bit Reactor. Il nuovo studio, che ha la sua sede a Hunt Valley, Maryland, intende continuare ad occuparsi del genere sul quale i suoi membri si sono fatti le ossa, ed è già al lavoro su un nuovo titolo che “varcherà i confini fra la strategia e l’azione.”

Parlando con Gamesindustry, il co-fondatore di Bit Reactor ed ex art director presso Firaxis Greg Foertsch ha chiarito che le ambizioni del neonato studio non vanno sottovalutate. “Il nostro obiettivo è vincere il premio di Game of the Year; ci aspettiamo di poter competere con Halo o chiunque altro sarà la davanti, proprio come abbiamo fatto nel 2012.” Il riferimento, ovviamente, è a quell’XCOM: Enemy Unknown che ha dato il via alla nuova stagione di tattici a turni.