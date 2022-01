Witchfire: uscita in Accesso Anticipato prevista entro fine anno

Lo avevano promesso la settimana scorsa e alla fine lo hanno messo nero su bianco: l’uscita di Witchfire è prevista entro la fine dell’anno, nell’ultimo trimestre del 2022 per essere precisi. I ragazzi di The Astronauts lo hanno confermato in un lungo post pubblicato sul loro sito ufficiale, spiegando però che il gioco verrà immesso sul mercato in versione Accesso Anticipato.

Gli sviluppatori di Painkiller e The Vanishing of Ethan Carter spiegano che l’uscita in Early Access di Witchfire permetterà al team di ascoltare i feedback dei giocatori e modificare il gioco durante lo sviluppo, mentre la versione completa non ha ancora una finestra di lancio ben definita.

Ok, ma cosa sarebbe questo Witchfire? Il team polacco ha fornito anche alcuni dettagli sul progetto, spiegando che si tratta di uno sparatutto in soggettiva con elementi RPG e una struttura di gioco roguelite. Non sappiamo ancora in cosa consista di preciso la struttura roguelite, ma The Astronauts fa sapere che alla morte del personaggio sarà possibile mantenere una parte dei progressi sbloccati durante la partita.

Ulteriori dettagli verranno svelati man mano che ci avvicineremo all’uscita della versione in Accesso Anticipato.

