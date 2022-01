Songs of Glimmerwick è il nuovo progetto degli autori di Eastshade

Dopo aver messo da parte un bel gruzzolo dal loro precedente lavoro, gli autori di Eastshade hanno presentato il loro prossimo videogioco: stiamo parlando di Songs of Glimmerwick, un delizioso videogioco di ruolo tendente alla simulazione di vita in arrivo prossimamente su PC tramite Steam.









Songs of Glimmerwick ci permetterà di frequentare una scuola di magia, imparare tanti incantesimi e stringere amicizia con molti personaggi davvero interessanti. Gli sviluppatori descrivono così il loro prossimo videogioco: “In questo mondo fantastico boschivo, suonare musica è il segreto per lanciare incantesimi. Le antiche canzoni rendono il lavoro in giardino un gioco da ragazzi e sono anche la chiave per esplorare ogni angolo dell’isola. Con il tuo fidato flauto e il tuo libro di canzoni al tuo fianco, frequenterai le lezioni e i club dopo la scuola, farai amicizia con compagni di classe e cittadini e scoprirai le molte stranezze e misteri di Glimmerwick, il tutto mentre ti godrai un anno di stagioni, festival, maledizioni e dirottamenti di streghe in questo pacifico gioco di ruolo basato sulla trama.”

Purtroppo ci vorrà un bel po’ prima che questo affascinante RPG non violento veda la luce del sole: l’uscita di Songs of Glimmerwick è difatti prevista nel corso del terzo trimestre del 2023.