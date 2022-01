Dying Light 2 per Nintendo Switch è stato rinviato

Quando mancano ormai pochi giorni all’uscita di Dying Light 2, il cui lancio sul mercato è previsto il 4 febbraio, Techland ha fatto sapere di aver rinviato la pubblicazione del gioco su Nintendo Switch. Non si conosce il motivo preciso dello slittamento della release, sebbene lo studio polacco abbia commentato la notizia con le classiche frasi di circostanza legate alla qualità del prodotto finale.

Vi ricordiamo che la versione per Nintendo Switch di Dying Light 2 sarà giocabile esclusivamente via Cloud, anche se a questo punto non sappiamo esattamente quando. Techland fa comunque sapere che il gioco approderà sulla console della Casa di Kyoto entro i prossimi sei mesi.

Nel frattempo, gli sviluppatori hanno dichiarato che il gioco verrà supportato a lungo: almeno per cinque anni.

