The King of Fighters 15: vediamo il trailer di Elisabeth Blanctorche

Mancano pochissime settimane all’uscita di The King of Fighters 15, l’ultima iterazione della longeva serie di picchiaduro targata SNK, ed ecco che la compagnia nipponica ha voluto pubblicare un nuovo trailer dedicato a un altro personaggio del corposo roster: Elisabeth Blanctorche.









In KOF 15 Elisabeth fa parte del team Ash assieme ad Ash Crimson, con la quale ha avuto un passato piuttosto burrascoso. Per quanto riguarda il suo stile di combattimento, Elisabeth può sparare proiettili infuocati ed è in grado di muoversi rapidamente sul ring.

Vi ricordiamo, infine, che The King of Fighters 15 sarà disponibile dal 17 febbraio su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.