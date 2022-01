Sol Cresta: la data di uscita del gioco sarà rivelata a breve

Dopo aver dovuto affrontare qualche problema tecnico di troppo, Platinum Games ha finalmente deciso il giorno in cui verremo a sapere la data d’uscita di Sol Cresta. Lo studio ha infatti organizzato una diretta sul suo canale YouTube durante la quale “terremo un incontro nel corso del quale decideremo la data di lancio” del gioco. Purtroppo, per noi europei l’orario di questa trasmissione non è esattamente comodo, dato che prenderà il via il 23 gennaio alle 4:00 di notte.

Nato inizialmente come pesce d’aprile, Sol Cresta è stato annunciato in via ufficiale da Platinum Games ad aprile dell’anno scorso e va a riprendere l’eredità dei due giochi anni ’80 Terra Cresta e Moon Cresta.