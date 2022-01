WWE 2K22: il nuovo trailer include la data d'uscita

Non manca poi tanto perché la prossima incarnazione del wrestling secondo 2K arrivi sulle nostre piattaforme di gioco. Come possiamo vedere dal trailer da poco pubblicato, WWE 2K22 uscirà infatti su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S l’11 marzo 2022. Numerose le novità di questo capitolo della serie, che vede il veterano Rey Mysterio come suo testimonial di copertina.









Tornando alle novità, il gioco presenta un motore completamente rinnovato, che fa da supporto a una grafica spettacolare come non mai. Anche il sistema di controllo è stato aggiornato così da essere reso più intuitivo, e da permettere ad ogni giocatore di sentire il peso dietro ad ogni pugno, calcio e schienamento. Alle modalità di gioco conosciute dai fan, che includono 2K Showcase e MyRISE, anch’esse ricche di novità, andranno a fare il loro debutto anche le modalità MyGM e MyFACTION. La prima ci mette nei panni di un General Manager della WWE, mentre la seconda ci permette di gestire la fazione dei nostri sogni con eventi settimanali e aggiornamenti regolari.

WWE 2K22 è disponibile nelle versioni Standard e Deluxe su tutte le piattaforme. I preordini sono già disponibili, e includono tre diverse versioni del leggendario Undertaker.