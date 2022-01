Ghostrunner: il DLC Project_Hel è stato rinviato a inizio marzo

Lo studio di sviluppo One More Level ha di recente annunciato che la data d’uscita di Project_Hel, il nuovo DLC di Ghostrunner, è stata rinviata al 3 marzo. Il messaggio pubblicato sui profili social indica l’attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione della variante Omicron come motivo per questi ritardi. Specifica, inoltre, che il tempo aggiuntivo servirà al team per rifinire ulteriormente l’esperienza di gioco.

Annunciato a inizio dicembre 2021e originariamente previsto per il 27 gennaio, il DLC Project_Hel ci metterà nei panni di uno dei boss della campagna principale di Ghostrunner, dotato di un sistema di progressione diverso da quello del cyberninja che abbiamo conosciuto finora.